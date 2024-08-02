В субботу, 3 августа, пройдет турнир UFC Fight Night. Начало прелимов запланировано на 19.00 по московскому времени, в одном из боев в легком весе встретятся Гурам Кутеладзе из Грузии и Джордан Вученич из Англии.

Кутеладзе 32 года, он провел 16 боев на профессиональном уровне, одержав 12 побед и потерпев четыре поражения. В своем предыдущем поединке в июле 2023 года Гурам проиграл Элвесу Бренеру из Бразилии.

Вученичу 28 лет, Джордан проведет свой дебютный поединок в UFC. Ранее в профессиональных единоборствах он одержал 13 побед и потерпел два поражения.

Результат боя Кутеладзе — Вученич будет доступен в нашем матч-центре нашего сайта.