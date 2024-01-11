Гришин удивлен, что результат его поединка с бойцом Бакытжанулы был изменен

Бывший боец UFC Максим Гришин удивлен, что результат его поединка с представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы был изменен.

15 декабря в соглавном событии турнира RCC 17 Гришин победил Бакытжанулы единогласным решением. 11 января стало известно, что результат поединка был пересмотрен.

«Очень удивлен этой новостью. Хотел бы уточнить несколько моментов. Кто такие независимые судьи в Союзе ММА России? Почему просмотр боя и результат ни с кем не был согласован? Почему меня не поставили в курс дела? Это раз. Я так понимаю, что все было сделано с согласия руководителя лиги. Это в очередной раз дискредитирует команду моего соперника. Наконец-то они себе выплакали какой-то результат», — цитирует Гришина MMA.Metaratings.ru.

Коллегия независимых судей из Союза ММА России повторно просмотрела бой и приняла собственное решение — победа Асылжана Бакытжанулы со счетом 29:28.