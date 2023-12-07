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Гловер Тейшейра: «Перейра может перейти в тяжелый вес»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) допустил, что чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) сможет выступать в рамках тяжелого веса.

«Алекс — дисциплинированный профессионал, и именно поэтому ему удалось с первого раза уложиться в лимит среднего веса, — сказал Тейшейра на подкасте Trocacao Franca. — Никому нелегко сделать то, что сделал он. Мало кому это удается. В UFC только 10 процентов бойцов могут сделать такое снижение веса, как он.

Если бы он хотел перейти в более высокий вес, то изменил бы свою диету и тренировки, чтобы набрать массу. Алекс весит около 105 килограмм, и я думаю, что он сможет набрать до 112 килограмм".

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на Медисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, США.

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