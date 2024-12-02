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Главный кард UFC 310: расписание боев турнира

Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Пантожа.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря. Вечер ММА состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард начнется в 6.00 по московскму времени. Главный бой ожидается около 8.00 мск.

В главном событии вечера бразилец Александр Пантожа и японский боец Кай Асакура проведут титульный поединок в наилегчайшем весе. Также в основном карде состоится бой российского боца Александра Волкова и француза Сириля Гана.

Основной кард UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри

Сириль Ган — Александр Волков

Брайс Митчелл — Крон Грейси

Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой

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Александр Волков (единоборства)
Александр Пантожа
Кай Асакура
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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