Главный кард UFC 310: расписание боев турнира
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе 8 декабря
Турнир по смешанным единоборствам UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря. Вечер ММА состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард начнется в 6.00 по московскму времени. Главный бой ожидается около 8.00 мск.
В главном событии вечера бразилец Александр Пантожа и японский боец Кай Асакура проведут титульный поединок в наилегчайшем весе. Также в основном карде состоится бой российского боца Александра Волкова и француза Сириля Гана.
Основной кард UFC 310
Александр Пантожа — Кай Асакура
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
Сириль Ган — Александр Волков
Брайс Митчелл — Крон Грейси
Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой
UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта
Новости