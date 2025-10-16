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16 октября 2025, 23:38

Экс-чемпионы UFC Андерсон Силва и Крис Вайдман проведут боксерский поединок

Руслан Минаев

Бывшие чемпионы UFC в среднем весе Андерсон Силва и Крис Вайдман проведут поединок по правилам бокса.

Шестираундовый бой пройдут 14 ноября в Майами. В главном поединке вечера ожидается противостояние блогера Джейка Пола и чемпиона мира по боксу Джервонты Дэвиса.

Силва и Вайдман встречались дважды. В первом бою — в июле 2013-го — американец сенсационно победил нокаутом и стал чемпионом UFC. В реванше — в декабре 2013-го — Силва во время лоу-кика сломал ногу и уступил техническим нокаутом.

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Крис Вайдман
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