Экс-чемпионы UFC Андерсон Силва и Крис Вайдман проведут боксерский поединок

Бывшие чемпионы UFC в среднем весе Андерсон Силва и Крис Вайдман проведут поединок по правилам бокса.

Шестираундовый бой пройдут 14 ноября в Майами. В главном поединке вечера ожидается противостояние блогера Джейка Пола и чемпиона мира по боксу Джервонты Дэвиса.

Силва и Вайдман встречались дважды. В первом бою — в июле 2013-го — американец сенсационно победил нокаутом и стал чемпионом UFC. В реванше — в декабре 2013-го — Силва во время лоу-кика сломал ногу и уступил техническим нокаутом.