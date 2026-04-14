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14 апреля, 20:45

Прохазка пообещал вернуть титул UFC в Чехию после поражения от Улберга

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что намерен вновь завоевать титул и привезти его в Чехию.

12 апреля 33-летний чех уступил Карлосу Улбергу в главном бою турнира UFC 327 в Майами. Новозеландец с травмой колена нокаутировал Прохазку в первом раунде и стал чемпионом в полутяжелом весе.

«После этого боя уже не буду прежним, уже не буду показывать те результаты, которые демонстрировал раньше. Верю, что после этого поражения стану сильнее, чем когда-либо, и привезу этот титул в Чехию», — цитирует чешского бойца Bloody Elbow.

У Прохазки 32 победы в карьере при шести поражениях и одной ничьей. В UFC он дебютировал в июле 2020 года.

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Иржи Прохазка
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