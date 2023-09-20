Гилберт Бернс дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) предполагает, что действующий чемпион в полусреднем весе UFC Леон Эдвардс (21-3) победит Колби Ковингтона (17-3).

«Я думаю, что Леон Эдвардс победит в любой день недели, — сказал Бернс в интервью MiddleEasy. — Я думаю, что у него намного лучше удары, у него очень четкие удары, а его защита от борьбы стала намного лучше, в то время как его грэпплинг очень недооценен. Леон Эдвардс очень, очень хорош. Из-за того, что он не так часто дерется, люди немного недооценивают его, но я думаю, что он победит Колби и Белала Мухаммада».

Эдвардс и Ковингтон могут подраться на UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.