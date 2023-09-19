Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:57

Камил Гаджиев — о победе Копылова: «Разве есть сомнения, что Махачкала — сила?»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Романа Копылова над американцем Джошем Фремдом.

После победы Копылов сказал «Махачкала — сила!».

«Рома Копылов выиграл нокаутом. А кто бы сомневался! Четвертый нокаут подряд, крикнул: «Махачкала — сила!». Ну, а почему много вопросов по этому поводу? Разве есть сомнения, что Махачкала — сила? На самом деле это связано с тем, что он готовился в Махачкале. Он готовился в зале у Расула Магомедалиева, был на сборах в горах, как я понимаю. Во многом благодаря этому лагерю Копылов сейчас практически в своей лучшей кондиции.
Уверен, что если он продолжит тренироваться в Дагестане и у него будет расти уверенность в себе — а нокауты делают свое дело — то Рома довольно скоро получит какой-то супер-супербой. И тогда мы поднимем архивные видео, где я говорил, что Копылов может спокойно драться и с Адесаньей, и с Перейрой — с кем угодно. Кто-то тогда от этого улыбнулся, а теперь, я думаю, всем уже не до улыбок. Как минимум, его соперникам точно», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем ютуб-канале Kamil Time.

Копылов победил Фремда нокаутом во втором раунде. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 227, который проходил 16 сентября в Лас-Вегасе.

Теперь на счету Копылова 12 побед и 2 поражения.

Камил Гаджиев
Роман Копылов
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Bild: Нагельсманн возглавит сборную Германии
Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джо Роган назвал главную ошибку Чимаева: «Он облажался»
Новости
RSS RSS
Все новости