Камил Гаджиев — о победе Копылова: «Разве есть сомнения, что Махачкала — сила?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Романа Копылова над американцем Джошем Фремдом.

После победы Копылов сказал «Махачкала — сила!».

«Рома Копылов выиграл нокаутом. А кто бы сомневался! Четвертый нокаут подряд, крикнул: «Махачкала — сила!». Ну, а почему много вопросов по этому поводу? Разве есть сомнения, что Махачкала — сила? На самом деле это связано с тем, что он готовился в Махачкале. Он готовился в зале у Расула Магомедалиева, был на сборах в горах, как я понимаю. Во многом благодаря этому лагерю Копылов сейчас практически в своей лучшей кондиции.

Уверен, что если он продолжит тренироваться в Дагестане и у него будет расти уверенность в себе — а нокауты делают свое дело — то Рома довольно скоро получит какой-то супер-супербой. И тогда мы поднимем архивные видео, где я говорил, что Копылов может спокойно драться и с Адесаньей, и с Перейрой — с кем угодно. Кто-то тогда от этого улыбнулся, а теперь, я думаю, всем уже не до улыбок. Как минимум, его соперникам точно», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем ютуб-канале Kamil Time.

Копылов победил Фремда нокаутом во втором раунде. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 227, который проходил 16 сентября в Лас-Вегасе.

Теперь на счету Копылова 12 побед и 2 поражения.