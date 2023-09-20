Стипе Миочич рассказал, чего должен опасаться Джон Джонс в бою с ним

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) считает, что он быстрый и умный тяжеловес, который может подстроиться под оппонента.

«Что я планирую делать в бою с Джонсом? Бросать бомбы, веселиться и делать то, что я делаю — давать бой, — сказал Миочич BetOnline. — Я думаю, что Джонс должен беспокоиться о моей скорости, уклонах. Я бью намного сильнее, чем люди думают. И еще я думаю, что у меня отличный бойцовский IQ. Я всегда готов изменить геймплан на ходу, и когда что-то случается, я нахожу выход».

Джон Джонс (27-1) и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.