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3 марта, 12:52

Мухаммад Мокаев: «Я представляю Дагестан и Великобританию»

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) отметил, что никогда не разделял людей по расе и национальности.

«Хочу поблагодарить свою команду, королевскую семью Бахрейна, которая поддерживает меня, мой лагерь, моих тренеров. Я представляю Дагестан и Великобританию. Я никогда не разделяю людей на нации. В моем кругу никогда не было людей, которые разделяли бы других по расовому признаку. Мы относимся к людям либо хорошо, либо плохо. Просто хотел это прояснить, ведь сейчас в мире происходит много интересного», — сказал Мокаев на пресс-конференции.

Мокаев победил Алекса Переса (24-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

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