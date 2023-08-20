Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:02

Гарри: «Я хочу доказать, что я лучший ударник в истории этого веса. Дайте мне Стивена Томпсона!»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ирландский боец Айан Гарри поделился впечатлениями от победы над американцем Нила Магни.

«Я говорил всем — когда я показываю все, что у меня есть, я доминирую. И сегодня в этом был мой план. Этот парень дрался с лучшими, это был его 31-й бой в UFC, и я сделал так, что сегодня он выглядел, как будто никогда до этого не выходил в октагон. Я не торопился, я проявил терпение, я показал, что такое элитная ударка.

Мы часто видели, как люди улетали в нокаут, когда пытались форсировать финиш, я же доминировал от начала и до конца. Я делал ему больно, опять делал больно, и при этом постоянно разговаривал с ним. Это была управа. Теперь я попадаю в топ-10, мне 25 лет, я хочу доказать, что я лучший ударник в истории этого дивизиона. И Джо, думаю, ты понимаешь, к кому я клоню. Чтобы доказать, что ты лучший ударник, ты должен побить лучшего ударника. И многие таковым считают Стивена Томпсона. Поэтому дайте мне Стивена Томпсона — когда бы то ни было и где бы то ни было!» - сказал Гарри в октагон-интервью.

UFC
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Айан Гарри победил Нила Магни на UFC 292
Новости
RSS RSS
Все новости