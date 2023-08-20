Вейли Жанг победила Аманду Лемос на UFC 292

Чемпионка соломенного веса UFC Вейли Жанг (24-3) провела первую защиту титула, одолев пятого номера рейтинга Аманду Лемос (13-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45).

Бой состоялся 19 августа в со-главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Жанг в прошлом бою во второй раз завоевала титул чемпионки, одолев бразильянку Карлу Эспарсу (19-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Нью-Йорке, США.