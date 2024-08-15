Гамрот: «Реванш с Царукяном будет еще легче. Я прикончу его»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (24-2) уверен, что он легко побьет первый номер рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3).

«Если я финиширую [Дэна] Хукера, следующий бой я бы хотел провести за титул против Ислама Махачева. Но посмотрим, сможет ли он в этом году драться. Также я хочу подраться с Арманом. Я уже победил его, его стиль подходит под мой, и я думаю, что реванш будет еще легче, чем первый бой. Сейчас я сфокусирован на Хукере. Затем, если хорошо выступлю, дайте мне Армана.

Почему реванш с Арманом будет легче, чем наш первый бой? Потому что он борец, он ниже меня. У нас есть история противостояния. Конечно, он первый номер рейтинга и тяжелый оппонент, но иногда такие парни — это не проблема. Если состоится реванш, я прикончу его», — сказал Гамрот на пресс-конференции.

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48–47, 48–47, 48–47). Бой состоялся 25 июня 2022-го на UFC on ESPN 38 в UFC Apex в Парадайсе, США.