Де Ла Хойя: «Уайт ударил свою жену, а его мать написала о нем книгу, назвав плохим человеком. Мне больше нечего добавить»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заявил, что у него нет ничего общего с тем, кто на публике позволяет себе поднимать руку на свою жену, а его мать пишет о нем книгу, где называет его плохим человеком.

«Когда я впервые задумался о том, чтобы заняться бизнесом в сфере смешанных единоборств, я был уверен, что этот человек [Уайт] просто хочет меня уничтожить. Он начал говорить обо мне неприятные вещи. Кокс и колготки? Что у меня нет друзей? Мне все равно. Это не имеет значения. Мы занимаемся разными видами спорта: он своим, я – своим. Просто потому, что я хотел составить ему конкуренцию, он начинает вести себя агрессивно.

Но когда он ударил свою жену на публике, или когда его мама пишет книгу о нем и называет его плохим человеком, это все, что нужно знать. Мне больше нечего добавить», – сказал Де Ла Хойя на подкасте Club Shay Shay.

Мать Уайта в своей книге обвинила своего сына в том, что он превратился из искренне заботливого человека в «мстительного тирана».