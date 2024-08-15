Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:18

Де Ла Хойя: «Уайт ударил свою жену, а его мать написала о нем книгу, назвав плохим человеком. Мне больше нечего добавить»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заявил, что у него нет ничего общего с тем, кто на публике позволяет себе поднимать руку на свою жену, а его мать пишет о нем книгу, где называет его плохим человеком.

«Когда я впервые задумался о том, чтобы заняться бизнесом в сфере смешанных единоборств, я был уверен, что этот человек [Уайт] просто хочет меня уничтожить. Он начал говорить обо мне неприятные вещи. Кокс и колготки? Что у меня нет друзей? Мне все равно. Это не имеет значения. Мы занимаемся разными видами спорта: он своим, я – своим. Просто потому, что я хотел составить ему конкуренцию, он начинает вести себя агрессивно.

Но когда он ударил свою жену на публике, или когда его мама пишет книгу о нем и называет его плохим человеком, это все, что нужно знать. Мне больше нечего добавить», – сказал Де Ла Хойя на подкасте Club Shay Shay.

Мать Уайта в своей книге обвинила своего сына в том, что он превратился из искренне заботливого человека в «мстительного тирана».

Дана Уайт
Оскар Де Ла Хойя
UFC
ММА
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роуз Намаюнас подерется с Эрин Бланчфилд 2 ноября на UFC Fight Night 246
Новости
RSS RSS
Все новости