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5 февраля, 11:42

Камил Гаджиев: «Шаблий против Нурмагомедова — сумасшедший бой»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на анонс поединка между первым номером рейтинга Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3) и чемпионом дивизиона Усманом Нурмагомедовым (17-0).

«Александр Шаблий против Усмана Нурмагомедова 17 мая в Париже. Сумасшедший бой, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Очень сложные чувства испытываю. Саню Шаблия я знаю хорошо, близко, мы с ним дружим. Усман Нурмагомедов — это представитель великой бойцовской династии. По спортивному, конечно, хочется посмотреть. Выиграет ли опытный волк у одного из самых перспективных бойцов в мировом ММА? Шансы оцениваю как 50 на 50. Бой, конечно, пушка для постсоветского пространства. Если Bellator проходил бы в России, как это было раньше, то этот бой точно был бы, наверное, просто сумасшедшим событием».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Шаблий могут подраться 17 мая в Париже, Франция.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1yJb6rjfEME
Александр Шаблий
Камил Гаджиев
Усман Нурмагомедов
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