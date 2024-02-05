Камил Гаджиев: «Шаблий против Нурмагомедова — сумасшедший бой»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на анонс поединка между первым номером рейтинга Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3) и чемпионом дивизиона Усманом Нурмагомедовым (17-0).

«Александр Шаблий против Усмана Нурмагомедова 17 мая в Париже. Сумасшедший бой, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Очень сложные чувства испытываю. Саню Шаблия я знаю хорошо, близко, мы с ним дружим. Усман Нурмагомедов — это представитель великой бойцовской династии. По спортивному, конечно, хочется посмотреть. Выиграет ли опытный волк у одного из самых перспективных бойцов в мировом ММА? Шансы оцениваю как 50 на 50. Бой, конечно, пушка для постсоветского пространства. Если Bellator проходил бы в России, как это было раньше, то этот бой точно был бы, наверное, просто сумасшедшим событием».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Шаблий могут подраться 17 мая в Париже, Франция.