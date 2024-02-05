Махачев не выступит в турнире UFC в Саудовской Аравии

Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Ризван Магомедов заявил, что боец не будет выступать в летнем турнире в Саудовской Аравии.

«Нет, чемпионы не выступают в турнирах класса Fight Night», — приводит слова менеджера ТАСС.

Турнир в Саудовской Аравии пройдет 22 июня. Ранее планировалось провести его в марте.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.