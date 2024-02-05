Магомедов: «Если Гэтжи проиграет Холлоуэю, то смысла в его бое с Махачевым нет»

Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Ризван Магомедова считает, что поединок с россиянина с американцем Джастином Гейджи потеряет смысл, если представитель США проиграет своему соотечественнику Максу Холлоуэю.

«Если Гэтжи проиграет, то смысла нет. Армана Царукяна и Чарльза Оливейру уже били. Но если все сложится так, то больше нет вариантов соперников», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.