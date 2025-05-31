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UFC Fight Night 258: время начала трансляции боев турнира

UFC Fight Night 258 состоится на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мэйси Барбер.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 258 состоится на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 31 мая на 1 июня. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

В главном событии вечера ММА состоится женский бой Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер. Во втором по значимости поединке сойдутся Матеуш Гамрот и Людовит Клайн.

Трансляцию UFC Fight Night 258 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала по платной подписке) с 4.00 мск. Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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