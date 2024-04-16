Фанат, показавший средний палец Царукяну, принес извинения

Фанат по имени Обед Ардон принес свои извинения первому номеру рейтинга UFC в легком весе Арману Царукяну (22-3) за то, что спровоцировал его во время выхода в октагон на UFC 300.

«Я не собирался и не собираюсь подавать в суд, — приводит слова Ардона издание Bloody Elbow. — В моменте я лишь надеялся, что меня не выкинут из арены. Я хотел бы извиниться перед Арманом за то, что спровоцировал его. Я впервые присутствовал на турнире UFC, и это было просто невероятно. Я рад, что инцидент оказался не таким страшным, как мог бы быть. Хочу уточнить, что я не дергал его к себе, не выкрикивал оскорбительные слова или что-то в этом роде. Я просто оттолкнул его и больше ничего. Поздравляю Армана с отличным выступлением и желаю ему удачи в бою за титул».

Царукян ударил фаната во время выхода в октагон на UFC 300 за то, что тот показывал ему средний палец.