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Сегодня, 17:29

Чимаев рассказал, с кем хочет подраться в следующем бою

Руслан Минаев
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Претендент на чемпионский пояс UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал, с кем хотел бы разделить октагон в следующем поединке.

«Дрикус [дю Плесси] выиграл у моего близкого друга, Даррена Тилла, хотелось бы реванш взять у него. И со Стриклендом на спаррингах хорошо работали. По сути, я все спарринги у него выиграл, но теперь надо доказать это в клетке. Хочется себе показать, что я могу у него в клетке тоже выиграть», — сказал боец в интервью YouTube-каналу «ММАТИКА».

Ранее стало известно, что Чимаев получил разрыв связок правой руки во время боя с Камару Усманом (20-4) на UFC 294. На этом турнире он победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

21 января на UFC 297 в Торонто (Австралия) американец Шон Стрикленд и южноафриканцем Дрикус дю Плесси проведут титульный бой в среднем весе.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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