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Сегодня, 08:40

Евлоев: «Контракт на бой подписан, соперник согласился»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) намекнул, что следующий поединок он проведет против экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (24-4).

«Контракт подписан, мой соперник согласен. Теперь пришло время доказать, что я лучший полулегковес в мире. Мой следующий бой будет лучшим в моей карьере. У меня появились новые инструменты и новая команда. Иншааллах. До скорой встречи, друзья!» — написал Евлоев в соцсети X.

Ранее Евлоев заявил, что его бой со Стерлингом может состояться 24 августа на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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