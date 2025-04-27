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Сегодня, 06:51

Энтони Смит объявил о завершении карьеры после поражения нокаутом на турнире UFC on ESPN 66

Руслан Минаев
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Американский боец Энтони Смит объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний спортсмен проиграл техническим нокаутом китайцу Жангу Мингиангу в главном карде турнира UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити. Бой завершился в первом раунде.

Смит за карьеру провел 60 боев — 38 побед и 22 поражения. Он проиграл четыре из последних пяти поединков. В марте 2019-го Смит дрался за титул чемпиона UFC, но проиграл Джону Джонсу единогласным решением.

Энтони Смит
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