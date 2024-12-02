Волков: «Я более развитый боец, чем Сирил Ган»

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от поединка против француза Сирила Гана.

«Я терпел неудачи, но это закалило меня, сделало сильнее, показало то, чего мне не хватает для того, чтобы достичь моей цели, — сказал Волков в видео UFC Countdown. — Единственное достижение, которое осталось в моей карьере, это чемпионский пояс UFC, и это очередной шанс для меня, чтобы использовать все, выиграть этот бой, и подраться за титул. Я вижу, что в моей игре намного больше преимуществ над техникой Сирила Гана. Я более развитый боец, я намного дольше в этом спорте, и у меня есть больше вариантов для победы. Победа над Сирилом, в первую очередь, для меня будет значить мое развитие, как бойца. Это черта, которую я должен перешагнуть, чтобы продемонстрировать нового себя и двигаться дальше».

Первый поединок между Волковым и Ганом состоялся в июне 2021 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Ган. Реванш состоится 7 декабря 2024-го на турнире UFC 310.