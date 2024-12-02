Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:02

Волков: «Я более развитый боец, чем Сирил Ган»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от поединка против француза Сирила Гана.

«Я терпел неудачи, но это закалило меня, сделало сильнее, показало то, чего мне не хватает для того, чтобы достичь моей цели, — сказал Волков в видео UFC Countdown. — Единственное достижение, которое осталось в моей карьере, это чемпионский пояс UFC, и это очередной шанс для меня, чтобы использовать все, выиграть этот бой, и подраться за титул. Я вижу, что в моей игре намного больше преимуществ над техникой Сирила Гана. Я более развитый боец, я намного дольше в этом спорте, и у меня есть больше вариантов для победы. Победа над Сирилом, в первую очередь, для меня будет значить мое развитие, как бойца. Это черта, которую я должен перешагнуть, чтобы продемонстрировать нового себя и двигаться дальше».

Первый поединок между Волковым и Ганом состоялся в июне 2021 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Ган. Реванш состоится 7 декабря 2024-го на турнире UFC 310.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости