Экс-чемпион UFC Орловский готов продолжить карьеру в лиге RCC

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский рассказал, что готов продолжить карьеру в лиге RCC.

«Я готов провести бой, у меня уже есть контракт, но он не эксклюзивный. Все зависит от того, на сколько договоримся. Всегда рад сотрудничеству, у меня теплые чувства к этой RCC, ранее был амбассадором лиги. Хотел бы вернуться и принять участие в качестве бойца. 26 лет не выбираю соперников и сейчас не готов что-то менять», — приводит слова россиянина пресс-служба RCC.

Орловский дебютировал в смешанных единоборствах в 1999 году и практически сразу подписал контракт с UFC. В его активе 34 победы и 24 поражения. После турнира UFC 303 Орловский стал свободным агентом.