Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:48

Махачев — Чендлеру: «Ты ненадежный чувак. Чемпиону нужен настоящий противник»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в социальных сетях отказался от боя с Майклом Чендлером. Ранее американец сообщил, что ему предлагали поединок с россиянином в октябре 2024 года.

«Ты ненадежный чувак, один твит от твоего хозяина и ты сбежишь. Чемпиону нужен настоящий противник», — написал Махачев в социальной сети.

Чендлер должен был сразиться с Конором Макгрегором на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 30 июня. Однако ирландец получил травму пальца на ноге. Чендлер занимает шестое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

На счету Махачева 26 побед и одно поражение. В своем последнем бою на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США) он досрочно победил Дастина Порье и в третий раз защитил титул в легком весе.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-чемпион UFC Орловский готов продолжить карьеру в лиге RCC

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости