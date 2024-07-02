Махачев — Чендлеру: «Ты ненадежный чувак. Чемпиону нужен настоящий противник»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в социальных сетях отказался от боя с Майклом Чендлером. Ранее американец сообщил, что ему предлагали поединок с россиянином в октябре 2024 года.

«Ты ненадежный чувак, один твит от твоего хозяина и ты сбежишь. Чемпиону нужен настоящий противник», — написал Махачев в социальной сети.

Чендлер должен был сразиться с Конором Макгрегором на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 30 июня. Однако ирландец получил травму пальца на ноге. Чендлер занимает шестое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

На счету Махачева 26 побед и одно поражение. В своем последнем бою на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США) он досрочно победил Дастина Порье и в третий раз защитил титул в легком весе.