Валентина Шевченко готова подняться в легчайший вес ради боя с Амандой Нуньес

Чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью «СЭ» заявила, что готова подняться в легчайший вес ради поединка с Амандой Нуньес.

«Сейчас это [бой в легчайшем весе] уже интересная точка зрения. Когда она [Нуньес] сказала, что вернется и собирается оставаться — думаю, такой вариант [бой в легчайшем весе] в будущем возможен. Думаю, сейчас UFC будет больше сфокусирована на этих двух боях — ее бой [c Кайлой Харрисон], наш с Вэйли, и посмотрим, как пойдут дела.

У нас с ней другая история. Бывают соперники, с которыми у вас соревновательный настрой, но взаимоуважение есть всегда. Даже если говорить о Джоанне [Енджейчик]. Мы с ней четыре раза встречались — три раза в тайском боксе и один раз в UFC. Все время были в противоположных лагерях. Но у нас взаимоуважение присутствует. И даже когда был мой бой с Фиоро, она была у меня на тренировках, в лагере, тренировалась со мной.

Амандой у нас такого никогда не будет. Так сложилось. Такая история. Даже если она попросится в мой лагерь, мы ее не пустим. Моя команда скажет: «Нет. Мы противоположные лагеря!»