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Сегодня, 10:06

Джон Джонс сообщил, что не будет завершать карьеру после победы над Миочичем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джон Джонс.
Фото USA Today Sports

Американский боец Джон Джонс заявил, что не планирует завершать карьеру после победы над соотечественником Стипе Миочичем.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Он был хорош, очень стойкий, я доводил такие жесткие удары, но он шел вперед. Это обескураживает, когда доводишь такие удары, а человек прет вперед. Но этот кик в корпус... как бы ты ни был стоек, ты его почувствуешь.

Стипе не самый крупный тяж, но он всегда стройный, с прекрасным кардио. Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар. Что касается моего будущего... Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Даной и если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите. У нас есть варианты. посмотрим, что хотят Дана и Хантер. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион христианин», — заявил Джонс на ринге.

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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