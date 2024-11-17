Джон Джонс сообщил, что не будет завершать карьеру после победы над Миочичем

Американский боец Джон Джонс заявил, что не планирует завершать карьеру после победы над соотечественником Стипе Миочичем.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Он был хорош, очень стойкий, я доводил такие жесткие удары, но он шел вперед. Это обескураживает, когда доводишь такие удары, а человек прет вперед. Но этот кик в корпус... как бы ты ни был стоек, ты его почувствуешь.

Стипе не самый крупный тяж, но он всегда стройный, с прекрасным кардио. Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар. Что касается моего будущего... Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Даной и если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите. У нас есть варианты. посмотрим, что хотят Дана и Хантер. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион христианин», — заявил Джонс на ринге.

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.