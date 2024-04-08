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Сегодня, 09:08

Джон Джонс рассказал о деталях конфликта с допинг-агентом: «Я был раздражен»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) опроверг сообщения о том, что он якобы напал на допинг-агента и угрожал ему убийством.

«Привет всем, — начал Джонс в соцсети X. — Я хотел бы разобраться с кое-какой дезинформацией, которая распространялась сегодня утром. Я проснулся от ложных сообщений о том, что меня арестовали. Я не был арестован. На самом деле я сейчас нахожусь в Техасе со своими дочерьми на волейбольном турнире.
Должен признать, что мне неприятно снова прояснять ситуацию, но я понимаю, что могу стать легкой мишенью, учитывая некоторые мои прошлые проблемы. Недавно ко мне пришли допинг-агенты, когда я отпраздновал день рождения и дремал. Проснувшись, я был застигнут врасплох непрофессионализмом и протоколом одного из агентов, что вызвало у меня раздражение и привело к использованию ненормативной лексики, о чем я сожалею. Однако я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не угрожал, не повышал голос и не совершал никаких нападений.
Прискорбно, что ложные новости были распространены без надлежащей проверки фактов. Хочу заверить вас, что я буду решительно защищаться от этих необоснованных обвинений. Правда в том, что этого инцидента просто не было».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.

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