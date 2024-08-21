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Сегодня, 12:51

Джон Джонс намекнул на завершение карьеры: «Мне уже 37 лет, и я надрал всем задницы»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе UFC Джон Джонс (27-1) вновь заявил, что не планирует драться против временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3).

«Мне уже 37 лет, я надрал всем задницы, – написал Джонс в соцсети X. – Моя задача – закончить карьеру и снять потрясающий фильм. Я хочу присоединиться к Тому Брэди, Флойду Мэйвезеру и всем остальным ушедшим на пенсию крутым засранцам.

Похоже, у Тома прекрасная британская борьба. Но я сосредоточился на Стипе, он действительно боролся в первом дивизионе. Лучший тяжеловес всех времен на данный момент. Может быть, Том когда-нибудь побьет рекорд Стипе, но сейчас я сосредоточен на величайших делах».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Джон Джонс
Том Аспиналл
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