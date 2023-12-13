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Сегодня, 12:40

Джо Роган рассказал, почему сорвался его бой с Уэсли Снайпсом

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган отметил, что хотел провести бой с голливудским актером Уэсли Снайпсом, известным по роли в кинофраншизе «Блэйд».

«Думаю, он знал, что я его убью, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Думаю, вначале он думал, что сможет провести тейкдауны и надрать мне задницу. Но потом он понял, что нет, я чемпион по тхэквондо и кикбоксер. В стойке я гораздо лучше, чем на земле.

Я не знаю, что произошло, но там была куча разных требований. Сначала было разделение гонорара 50/50, потом он захотел 60/40, и я на все согласился. В конце концов, он сказал: «Ладно, дайте мне такую-то такую сумму денег». А я такой: «Да я этого парня придушу на хрен, дайте мне до него добраться». Но этого так и не произошло».

Идея поединка была предложена продюсером UFC Кэмпбеллом Маклареном. Бой не состоялся, а Снайпс вскоре после этого провел три года в федеральной тюрьме за уклонение от уплаты налогов.

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