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Сегодня, 08:27

Джейлтон Алмейда бросил вызов Сирилу Гану

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Джейлтон Алмейда (20-2) после победы над 10-м номером рейтинга Дерриком Льюисом (27-12) обратился к первому номеру рейтинга Сирилу Гану (12-2).

«Я хочу поединок с Сирилом Ганом, — сказал Алмейда. — Я буду драться в Париже. Мы можем сделать это в [Бразилии], где угодно. Пусть это будет Сирил Ган».

Алмейда победил Льюиса единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Бой, который стал главным событием вечера, состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

Ган победил Сергея Спивака (16-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

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