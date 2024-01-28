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Дэн Хукер: «Я буду драться с Бенилом Дариушем в июне»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) бросил вызов седьмому номеру рейтинга Бенилу Дариушу (22-6), призвав его подраться в июне в Австралии.

«Я буду драться с Бенилом в июне, — сказал Хукер на своем YouTube-канале. — Я слышал, что они [UFC] хотят вернуться в середине года в Австралию. Было бы здорово подраться дома. Бенил стоит в рейтинге выше меня и потерпел пару поражений. Так что, давай, детка, устроим бой. Он говорил, что хочет убедиться, сможет ли он выступать на том же уровне, что и раньше. Я могу проверить тебя, брат».

Дариуш потерпел поражения в двух последних боях: он проиграл Чарльзу Оливейре (24-9) и Арману Царукяну (21-5).

Хукер, напротив, идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Джалина Тернера (14-7) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Поединок состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

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