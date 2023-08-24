Джамал Хилл пригрозил всем полутяжеловесам UFC: «Раздам вам бесчеловечную порку!»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) заявил, что, когда он вернется в октагон после того, как залечит травму, раздаст соперникам «бесчеловечную порку».

«Уровень неуважения просто охренительный!!! Когда я вернусь, я раздам вам бесчеловечную порку!!!» — написал Хилл в соцсети X.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Однако позже отказался от титула, потому что получил травму.