Хабиб назвал бойца, который бьет как грузовик

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, как «сломал» Джастина Гейджи (25-4) во время их боя на UFC 254.

«Гейджи бьет как грузовик, но есть одно, что его ломает. Например, когда он ударил меня, я сказал ему: «Брат, и это все?» Я постоянно разговаривал с ним. В конце первого раунда он начал уставать, и я сказал ему: «Это смена часовых поясов, потому что ты приехал в Абу-Даби только за неделю до боя, а я здесь больше месяца». Ты приезжаешь в пустыню и, чтобы адаптироваться, здесь нужно быть хотя бы несколько недель. В первую неделю после приезда я не могу спать», — сказал Нурмагомедов на PBD Podcast.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?