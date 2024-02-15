Пауло Коста раскритиковал Чимаева: «Пошел он к черту!»

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) не верит, что Хамзат Чимаев (13-0) получит бой за титул.

«Все знают, что мне не нравится этот тип. Не думаю, что многие люли относятся к нему серьезно. Он не побил ни одного бойца среднего веса, ни одного бойца из топ-15! Он победил Камару Усмана, полусредневеса на 10-дневном уведомлении! Я больше не хочу слышать его имя, пошел он к черту. Ему нужно побить настоящих претендентов, не думаю, что он способен на это. Сейчас я буду драться с парнем, который гораздо серьезнее Чимаева. Не думаю, что он перепрыгнет через всех и получит бой за титул», — сказал Коста на пресс-конференции UFC.

Роберт Уиттакер (24-7) и Коста подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.