Монсон считает, что Шаре Буллету будет сложно стать чемпионом UFC

Бывший боец UFC Джефф Монсон считает, что россиянину Шарабутдину Магомедову (Шара Буллет) будет сложно стать чемпионом UFC из-за отсутствия боев в США.

На турнире UFC Fight Night 280 в Баку Магомедов победил бразильца Мишела Перрейру единогласным решением судей.

«Шара — яркий как боец и как персонаж, — цитирует Монсона ТАСС. — Его бои, как правило, выдаются динамичными из-за того, что работа идет в стойке. У него также много фанатов. Но ему будет непросто получить шанс подраться за титул, потому что у него нет боев в США».

На счету 32-летнего Магомедова 17 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Он не может выступать в некоторых штатах США из-за потенциального недопуска со стороны атлетических комиссий.