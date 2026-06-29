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Монсон считает, что Шаре Буллету будет сложно стать чемпионом UFC

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший боец UFC Джефф Монсон считает, что россиянину Шарабутдину Магомедову (Шара Буллет) будет сложно стать чемпионом UFC из-за отсутствия боев в США.

На турнире UFC Fight Night 280 в Баку Магомедов победил бразильца Мишела Перрейру единогласным решением судей.

«Шара — яркий как боец и как персонаж, — цитирует Монсона ТАСС. — Его бои, как правило, выдаются динамичными из-за того, что работа идет в стойке. У него также много фанатов. Но ему будет непросто получить шанс подраться за титул, потому что у него нет боев в США».

На счету 32-летнего Магомедова 17 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Он не может выступать в некоторых штатах США из-за потенциального недопуска со стороны атлетических комиссий.

Источник: ТАСС
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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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