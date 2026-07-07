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Роберт Уиттакер — Никита Крылов: статистика и данные бойцов перед UFC 329

Опубликована статистика и данные Роберта Уиттакера и Никиты Крылова перед UFC 329
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Крылов.
Фото Global Look Press

Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов проведут поединок в полутяжелом весе на турнире UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля. «СЭ» публикует статистику бойцов.

Статистика Роберта Уиттакера

Профессиональный рекорд 35-летнего Роберта Уиттакера — 26 побед (10 — нокаутом, 11 — судейским решением, 5 — сабмишеном) и 9 поражений (3 — нокаутом, 4 — решением, 2 — сабмишеном).

Его рост — 183 см, размах рук — 187 см.

Статистика Никиты Крылова

На счету 34-летнего Никиты Крылова рекорд в ММА 31 победа (13 — нокаутом, 2 — судейским решением, 16 — сабмишеном) и 11 поражений (6 — сдача (удушающими или болевыми приемами), 3 — нокаутом, 2 судейским решением).

Его рост — 191 см, размах рук — 197 см.

ММА UFC: Уиттакер — Крылов

Турнир UFC 329 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Уиттакер — Крылов ожидается ориентировочно в 03.00-03.30 по московскому времени.

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Никита Крылов
Роберт Уиттакер
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