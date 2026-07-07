Россия возглавила рейтинг сильнейших ММА по версии ESPN

Россия заняла первое место в рейтинге сильнейших представителей ММА по версии американского телеканала ESPN.

Российские спортсмены по итогам года переместились со второй на первую строчку, сместив американцев. По версии телеканала, Россию представляют два лучших бойца — обладатель титула чемпиона UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. В полулегком весе в UFC выступает непобежденный россиянин Мовсар Евлоев, который, как отмечается, также имеет шансы завоевать чемпионский пояс.

Второе место в рейтинге заняли спортсмены из США, третье — из Бразилии, четвертое — из Англии, пятое — из Австралии.