Конор Макгрегор: когда был последний бой в UFC

37-летний ирландский боец Конор Макгрегор имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 22 победы и шесть поражений.

Конор Макгрегор: последний бой UFC

Последний свой бой ирландец провел 10 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Макгрегор в главном бою вечера проиграл техническим нокаутом (остановка боя врачом из-за травмы ноги) американскому бойцу Дастину Порье. Поединок был остановлен в 1-м раунде.

После Конор Макгрегор долгое время восстанавливался после травмы и взял паузу в выступлениях в UFC.

Конор Макгрегор: следующий бой UFC

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй подерутся в главном событии UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Поединок пройдет в полусреднем весе.