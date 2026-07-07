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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: когда церемония взвешивания и пресс-конференция

Церемония взвешивания Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя состоится 10 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут дуэль взглядов перед турниром UFC 329 дважды. Сперва на пресс-конференции во время официального медиадня в пятницу, 10 июля. Начало — в 05.00 по московскому времени. Второй стердаун состоится на официальной церемонии взвешивания в субботу, 11 июля. Начало в 04.00 по московскому времени.

В России не будет трансляции на русском языке битвы взглядов. В прямом эфире смотреть пресс-конференцию и церемонию взвешивания можно на официальной платформе UFC Fight Pass (по платной подписке).

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй подерутся в главном событии UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Поединок пройдет в полусреднем весе. Реванш ожидается в 06.00 по московскому времени.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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