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Сегодня, 20:27

Дудакова потерпела первое поражение в ММА, проиграв Хьюз на турнире UFC on ABC 7

Виктория Кравченко
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Российский боец UFC Виктория Дудакова проиграла Сэм Хьюз на турнире UFC on ABC 7. Американка выиграла раздельным решением судей (29-28, 29-28, 27-30).

Для Дудаковой это первое поражение в карьере, и 2-1 в UFC. На бой она вышла с российским флагом.

25-летняя россиянка одержала восемь побед в девяти боях в профессиональных единоборствах. Хьюз 32 года, на ее счету восемь побед и шесть поражений на профессиональном уровне.

Виктория Дудакова
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