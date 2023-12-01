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Сегодня, 19:14

Дудакова планирует провести следующий поединок 2 марта

Алина Савинова
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Российский боец Виктория Дудакова ответила на вопрос, когда в следующий раз может выйти в октагон.

«Глобальный план — стать чемпионкой UFC. Если все будет хорошо, сейчас мы уже начинаем потихоньку подготовку на март. Бой будет 2 марта, по крайней мере, это в планах. И впоследствии я, конечно, планирую выступать как можно чаще и как можно быстрее добраться до титула», — цитирует Дудакову MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок Дудакова провела против американки Джин Ю Фрей в октябре этого года на турнире UFC 294. В этом противостоянии россиянка одержала победу единогласным решением судей. Всего на счету 24-летней Дудаковой 8 побед в 8 проведенных поединках в смешанных единоборствах.

Дудакова — чемпионка Европы по ММА 2019 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dudakova-planiruet-provesti-sleduyushii-boi-2-marta-311007/
Виктория Дудакова
ММА
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