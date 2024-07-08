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Сегодня, 09:50

Диас отреагировал на ставку Конора на его победу над Масвидалем

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (1-1) прокомментировал новость о том, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) выиграл свыше миллиона долларов, поставив на его победу в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем (1-1).

Макгрегор поставил на победу Диаса 500 тысяч долларов, получив в общей сложности 1 625 000 долларов.

«Это замечательно, мы отлично справились со своей работой», — сказал Диас на пресс-конференции.

Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

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