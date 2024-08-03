Россиянин Денис Тюлюлин проведет бой с американцем Седриком Дугласом в рамках турнира по ММА UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

Думасу 28 лет, на его счету девять побед и два поражения в профессиональных единоборствах. В своем предыдущем поединке, который состоялся 31 марта, он уступил Нурсултону Рузенбоеву из Узбекистана.

Тюлюлину 36 лет, на профессиональном уровне одержал 11 побед и потерпел девять поражений. В ноябре 2023 года Денис проиграл англичанину Кристину Лерою Данкану.

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