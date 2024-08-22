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Сегодня, 07:09

Кормье: «Для Адесаньи настал сложный период»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) отметил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) впервые за долгое время будет драться не за титул.

«Он выглядел так, будто собирался завершить карьеру, потому что снял перчатки. Но потом сказал: «Я никуда не уйду, останусь здесь». Для Адесаньи это сложный период, ведь теперь ему предстоит участвовать в боях, которые кажутся менее значимыми по сравнению с тем, что он делал долгое время.

Вы знаете, он провел 12 титульных боев подряд. Но теперь он проиграл два титульных боя подряд – один Стрикленду, другой дю Плесси. Сколько времени ему понадобится, чтобы снова получить возможность стать чемпионом? Эта весовая категория просто пылает», – сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Дрикус дю Плесси (22-2) победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Даниэль Кормье
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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