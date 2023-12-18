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Сегодня, 06:26

Дана Уайт рассказал о состоянии Брайса Митчелла после глухого нокаута на UFC 296

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что со здоровьем 10-го номера рейтинга полулегкого дивизиона Брайса Митчелла (16-2) все в порядке, он был выписан из больницы по ходу турнира.

«Его выписали из больницы. С ним все хорошо, он в порядке. Он сдал все анализы, все хорошо. Его выписали по ходу турнира», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Митчелл проиграл Джошу Эмметту (19-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Брайс Митчелл
Дана Уайт
UFC
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