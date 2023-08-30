Дана Уайт раскритиковал Двалишвили: «Зачем ты вообще пришел в этот спорт?»

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление второго номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4), который сказал, что не будет драться за титул чемпиона, потому что его друг Алджамейн Стерлинг (23-4) должен получить незамедлительный реванш с Шоном О’Мэлли (17-1).

«Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к тому, когда боец отказывается от боя за титул. Я ненавижу это. Если ты говоришь: «Мне не нужен титул, мне не нужен статус чемпиона, мы друзья, мы то, мы се». Зачем тогда ты вообще пришел в этот спорт?

Дело не в дружбе. Речь идет о том, чтобы узнать, кто лучший в мире, и если ты не хочешь узнать, кто лучший в мире, то это не твое место. Тебе нужно быть где-нибудь в другом месте. Есть много лиг, где можно драться, где всем наплевать на то, что ты делаешь. Здесь это не работает».

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.