Дана Уайт: «Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся летом»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) состоится летом.

«Джонс и Стипе подерутся этим летом. Тот, кто победит в этом бою, не сможет не драться с Томом Аспиналлом», — сказал Уайт в интервью Максу Кросби.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.