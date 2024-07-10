Анкалаев пообещал нокаутировать Перейру: «Он будет спрашивать у угловых, вернулись ли они в Бразилию»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) уверен, что он сможет отправить в нокаут чемпиона полутяжелого веса Алекса Перейру (11-2).

«Алекс Перейра избегает меня по какой-то причине. Я понимаю, что это бизнес. Лучшие дерутся с лучшими, и я буду продолжать делать свою работу. Я уверен, что смогу его нокаутировать.

В конце года он будет лежать на спине и смотреть на свет. Он будет спрашивать у своего угла, вернулись ли мы в Бразилию. Я обещаю. Я нокаутирую его», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.