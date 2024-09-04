Дана Уайт назвал свою главную цель в UFC

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он каждый день нацелен на поиск лучших бойцов и создание лучшего продакшена на телевидении.

«Моя цель на каждый день — найти самых сильных бойцов в мире и создать лучший продукт, который мы только способны сделать своими силами. Для этого нам нужны такие проекты, как Contender Series. В них мы сможем найти лучших бойцов и дать им возможность проявить себя», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Шоу Dana White's Contender Series, или просто Contender Series, было запущено в 2017 году. Это шоу стало площадкой для талантливых бойцов, которые могли показать свои навыки и получить контракт с UFC.